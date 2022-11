Emoção e palmas no último adeus a Fernando Gomes

Muitas figuras do futebol, mas também um mar de adeptos anónimos, estiveram presentes no derradeiro tributo ao antigo jogador.

O último adeus ao 'bibota de ouro', Fernando Gomes, ficou marcado por momentos de respeito, consternação e reconhecimento da importância do eterno número 9 na história do FC Porto e do futebol nacional.O silêncio junto à Igreja de Santo António das Antas, que apenas foi interrompido pelas palmas à passagem da urna, marcou o velório e serviço religioso. O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, e o treinador Sérgio Conceição foram as figuras mais emblemáticas do universo portista presentes. Mas muitas outras personalidades marcaram presença, como José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, e Pedro Proença, presidente da Liga. Muitos antigos companheiros do goleador estiveram presentes.