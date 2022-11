Música e cinema grátis em Lisboa

Concertos, espetáculos, poesia e sessões de cinema, tudo com entrada gratuita, são propostas do programa "Natal em Lisboa" organizado pela câmara municipal da capital e pela EGEAC, para animar a quadra natalícia nas ruas da cidade.





Uma das novidades mais apetecíveis é o "Fitas de Natal", um ciclo de cinema dedicado aos mais novos, com filmes do universo Disney e não só, que vão preencher as manhãs no Cinema São Jorge, a partir das 11h00.

