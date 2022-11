Adeptos japoneses voltam a limpar o estádio mesmo após derrota

Atos de civismo são imagem de marca do público nipónico.

Seja qual for o resultado, há um comportamento que se repete após cada jogo do Japão. Os adeptos nipónicos metem mãos à obra, pegam em sacos e começam a recolher todo o lixo que fizeram durante o jogo. Só abandonam os recintos quando a sua bancada fica totalmente limpa. São sempre os últimos a sair dos estádios.O comportamento excecional dos adeptos japoneses surpreendeu quem acompanha o Mundial do Qatar. Primeiro, depois da grande vitória diante da Alemanha (2-1) e, ontem, após a derrota frente à Costa Rica (1-0). No entanto, um olhar mais atento mostra que a atitude nipónica não se cinge ao Mundial deste ano. Em todas as competições em que estejam japoneses nas bancadas, a limpeza é sempre feita pelos próprios, seja em que modalidade for.