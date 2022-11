Dívida de 674 mil euros da Câmara de Lisboa surpreende Carlos Moedas

Em causa estará a cedência de instalações geridas pela Movijovem, nomeadamente pousadas da juventude de Lisboa, utilizadas como estruturas de apoio e retaguarda no combate à Covid.

A Movijovem reclama uma dívida à Câmara de Lisboa de 674 mil euros, por serviços prestados durante a pandemia, mas o executivo de Carlos Moedas alega que não há nenhum contrato escrito referente àquela verba pelo serviço prestado por aquela entidade, segundo apurou oEm causa estará a cedência de instalações geridas pela Movijovem, nomeadamente pousadas da juventude de Lisboa, utilizadas como estruturas de apoio e retaguarda no combate à Covid. O acordo, estabelecido no tempo de Fernando Medina, tinha como principal objetivo acudir à população sem-abrigo, mas não haverá documentação escrita que suporte o mesmo nem o montante da verba agora exigida. Tudo não terá passado de um acordo verbal.Saiba mais no site do Correio da Manhã.