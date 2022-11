Polícia do Equador detém sete atacantes que fizeram reféns em hospital

Investigações preliminares indicaram que os detidos pretendiam, alegadamente, matar um homem, levado para o hospital no sábado à noite.

A polícia do Equador deteve, no domingo, sete atacantes armados que fizeram vários reféns num hospital, em Chone, na costa central do país, anunciou o chefe de Estado, Guillermo Lasso.

"Devo destacar o notável trabalho da polícia no Hospital Napoleón Dávila, em Chone. A intervenção conseguiu deter os sete criminosos e libertar quatro reféns, salvando vidas. Estas são as nossas forças de ordem: prontas a defender os cidadãos. Situação sob controlo", escreveu, na rede social Twitter.

As investigações preliminares indicaram que os detidos pretendiam, alegadamente, matar um homem, levado para o hospital no sábado à noite. O indivíduo tinha ficado gravemente ferido numa tentativa de homicídio, disse o chefe da polícia de Chone, coronel Alex Salgado.