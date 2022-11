Bebé de sete meses recebe tratamento hospitalar após ser agredido pelo pai

Homem, que também agrediu a companheira, foi detido pela PSP.

Um bebé de sete meses teve de receber tratamento hospitalar depois de ter sido agredido pelo próprio pai, com cerca de 20 anos, em Coimbra. O homem, que também agrediu a companheira, foi detido pela PSP.A agressão terá ocorrido na residência do casal, onde o suspeito terá sido surpreendido pela mulher a agredir o bebé, que foi transportado para o Hospital Pediátrico de Coimbra.O homem encontra-se detido e deverá ser esta segunda-feira presente ao juiz de instrução criminal, que irá definir as medidas de coação a aplicar.