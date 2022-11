"Besta do Leste": Massa de ar gelado pode chegar a Portugal este mês

Fenómeno meteorológico está a formar-se sobre a Sibéria, na Rússia.

Está a formar-se sobre a Sibéria, na Rússia, um fenómeno meteorológico a que foi dado o nome de ‘Besta do Leste’. Trata-se de uma massa de ares gelados que poderá chegar a Portugal em dezembro.









Segundo o site espanhol ‘El Tiempo’, ainda não existem certezas absolutas sobre a direção deste ar frio, mas tudo indica que o destino seja a Europa do Sul, sendo a probabilidade de atingir Espanha e Portugal bastante elevada. A previsão aponta para a chegada desta massa de ar gélido no início de dezembro.

No entanto, as previsões ainda podem sofrer alterações. “Nos próximos dias vamos continuar a ter alguma precipitação vinda do Atlântico, de Oeste para Leste. E está prevista a diminuição da temperatura devido a uma frente fria que chega dos Açores”, disse, ao CM, a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Já sobre a massa de ar gelado que se está a formar na Sibéria, Cristina Simões refere que ainda é cedo para perceber se poderá atingir Portugal, uma vez que, “para já, não há nada com essas características a vir de Leste.”





Em fevereiro de 1956, ocorreu um fenómeno idêntico, que provocou um dos invernos mais frios de sempre na Europa, com ventos gelados em Portugal e Espanha e temperaturas abaixo de zero.