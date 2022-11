China garante que vício dos mais jovens em videojogos está resolvido

Desde meados de 2021 que as crianças chinesas têm sido proibidas de jogarem mais de três horas semanais.

A população mais jovem da China tem vindo a reduzir o vício nos videojogos, segundo um relatório que concluiu que 75% dos jovens jogadores passavam, no máximo, três horas semanais a jogar. A informação foi divulgada pelo Comité do Grupo indústria de jogos da China.Os especialistas do mercado de jogos asiáticos, Niko Partners, revelaram que a inspiração para a elaboração do relatório se baseou na diminuição das receitas chinesas, segundo a BBC News.As preocupações acerca da quantidade de horas que os mais novos passavam em frente a um ecrã começaram a aumentar na altura da pandemia da Covid-19, sobretudo com o ensino online. Nesta altura começaram a ser impostas algumas restrições de jogo, e o Douyin, a versão chinesa do TikTok, proibiu os menores de 14 anos a usarem a plataforma por mais de 40 minutos diários.Contudo, o aumento do número de casos de Covid-19 e o início do inverno fez com que muitos pais permitissem que os filhos passassem a ter acesso às suas contas para os manter entretidos, numa fase em que passavam muito tempo em casa, de acordo com a BBC News.Desde agosto de 2021, que as crianças chinesas têm sido proibidas de jogarem mais de três horas por semana. O facto de os menores estarem cada vez menos viciados pode criar esperanças de que as autoridades comecem a levantar algumas das restrições severas em vigor no país em relação ao jogo.