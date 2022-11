Agente da PSP esfaqueado na Amadora

Elemento policial estava, juntamente com colegas, a cumprir um mandado para internamento compulsivo quando foi atacado pelo visado.

Um agente da PSP foi esfaqueado ao início da tarde desta segunda-feira durante uma intervenção policial no Casal da Mira, Amadora.Segundo oapurou, o elemento policial, juntamente com colegas estavam a cumprir um mandado para internamento compulsivo quando foram atacados pelo visado. O agente sofreu vários golpes e foi levado pelos colegas ao hospital no carro-patrulha.Desconhece-se, para já a gravidade dos ferimentos. O suspeito procurado acabou por ser detido e está sob custódia da polícia.