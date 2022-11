Mulher de 40 anos detida para cumprir pena efetiva por tráfico de droga em Aveiro

Detida pertencia a grupo desmantelado em julho de 2020.

Uma mulher de 40 anos foi detida para cumprir uma pena efetiva por tráfico de droga na região de Aveiro, anunciou esta segunda-feira a Policia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força policial explica que o grupo a que a mulher pertencia foi desmantelado em julho de 2020, numa investigação a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro.

O grupo, refere o texto, "dedicava-se ao tráfico interno, na região de Aveiro, de heroína, cocaína, liamba e haxixe, utilizando diversos canais de abastecimento, conforme o tipo de estupefaciente em causa".

A detenção anunciada esta segunda-feira ocorreu no cumprimento de mandados emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro.

Em 16 de julho de 2020, a PJ anunciou o desmantelamento de um grupo criminoso de 11 pessoas que alegadamente vendiam estupefacientes nos concelhos de Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda e Mira, e a apreensão de armas de fogo e munições.

A operação policial foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da PJ, com a colaboração das Diretorias do Norte e Centro, dos Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e Vila Real, e da Guarda Nacional Republicana com diversas das suas valências.

"No seguimento de investigações de criminalidade altamente violenta relacionada com o tráfico de estupefacientes (...) [a PJ procedeu] à realização de uma operação policial que resultou no desmantelamento de um grupo que se dedicava à prática dos crimes de tráfico de estupefacientes", revelou então, em comunicado, aquela polícia.

A PJ acrescentou que, "no decorrer das 37 buscas realizadas, nos concelhos de Ílhavo, Vagos, Oliveira do Bairro, Águeda (todos do distrito de Aveiro) e Mira (Coimbra), foi apreendido diverso produto estupefaciente, nomeadamente liamba, haxixe e cocaína, bem como algumas armas de fogo, caçadeiras, pistolas e diversas munições".

Ainda segundo a mesma fonte, o grupo desmantelado "dedicava-se ao tráfico interno na região de Aveiro e ainda no concelho de Mira, de heroína, cocaína, liamba e haxixe, utilizando diversos canais de abastecimento conforme o tipo de estupefaciente em causa".

Todos os detidos já possuíam antecedentes criminais ou referências policiais pelo mesmo tipo de crime, tendo alguns deles cumprido já penas de prisão efetivas.

À data, os detidos, cinco mulheres e seis homens, com idades entre os 18 e os 54 anos, sem qualquer ocupação profissional conhecida, foram presentes à competente autoridade judiciária na Comarca de Aveiro, tendo a sete deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.