"O sexo ficou em segundo plano": Saúde de avó que casou com homem 45 anos mais novo obriga-a a diminuir vida sexual

Iris Jones, de 83 anos, revelou que teve de diminuir a sua vida sexual com o namorado"O sexo ficou um pouco em segundo plano por enquanto. O Mohamed quer-me mais do que eu o quero, mas tenho 83 anos e não estou tão em forma como costumava estar. Preciso de dar uma pausa de vez em quando", disse a mulher que contou ainda que ia frequentemente ao médico, devido às suas aventuras sexuais. "Francamente, os médicos estão cansados ??de me ver, eles sabem exatamente o que eu tenho feito!", revelou.Apesar da vida sexual do casal ter passado para segundo plano, Iris e"O amor é avassalador. Às vezes, Mohamed me diz que não pode viver sem mim", contou Iris.O casal conheceu-se em 2019 através do Facebook, quando Iris entrou num grupo para ateus. Cinco meses depois, a mulher viajou para o Cairo, no Egipto, e levou um vestido de noiva para casar com o amado. O nó só aconteceu mais tarde, uma vez que Iris não tinha levado a documentação necessária.Iris e Mohamed casaram em outubro de 2020 e vivem juntos no Reino Unido.