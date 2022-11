Mulher ameaça divorciar-se do marido se ele ganhar mais peso

Homem alimenta-se diariamente de fast food e deixa de lado a alimentação saudável preparada pela mulher.

Uma mulher desencadeou um amplo debate depois de ter anunciado que irá divorcia-se do marido se ele ganhar mais peso.A mulher, de nacionalidade britânica, revela que o marido está rapidamente a caminhar em direção a uma obesidade mórbida, sobretudo porque todos os dias se alimenta de fast food, apesar de ela lhe preparar refeições saudáveis, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.A mulher disse ainda que receia que o marido fique fatalmente acima do peso à semelhança do sogro, que sofre de obesidade mórbida e que "luta para andar". "Não tenho nada contra ele, a não ser temer a ideia de o meu marido ser assim", disse.Contudo, várias pessoas manifestaram-se e consideraram que deve ser a mulher quem tem problemas com a alimentação, sobretudo depois de ela ter revelado que só se alimenta à noite quando há ocasiões especiais.O tema tem gerado uma enorme controvérsia nas redes sociais, sendo que há cibernautas que defendem a posição da mulher e outros que apoiam o estilo de vida do marido, de acordo com o Daily Mail.