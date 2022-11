Homem é morto a tiro pelo próprio cão na Turquia

Animal terá pisado o gatilho da caçadeira, ainda carregada, que se encontrava no porta-malas da viatura.

Um homem morreu após ser atingido a tiro pelo próprio cão durante uma viagem de caça, na Turquia.Ozgur Gevrekoglu, de 32 anos, estava prestes a regressar de um fim de semana de caça no Planalto Kizlan, no distrito de Alacam, na província de Samsun, na Turquia, quando ocorreu o trágico acidente. Acredita-se que Gevrekoglu estava a carregar a caçadeira na parte de trás do carro quando o cão saltou para o porta-malas e premiu o gatilho, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.O corpo do caçador foi primeiramente transportado para o Hospital Estatal de Alacam, na Turquia, e posteriormente transferido para a capital do estado, Samsun, para ser realizada a autópsia. De acordo com a imprensa turca, o homem tinha-se tornado pai 10 dias antes do acidente.