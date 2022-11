FC Porto noticia por engano morte de lendário médico do clube

Clube já reagiu em comunicado lamentando a situação, mas assegura que informação "falsa" foi avançada com base em "fonte hospitalar".

O site do FC Porto noticiou, por engano, esta segunda-feira, a morte do antigo médico do clube, Domingos Gomes.A publicação, partilhada às 16h22 pelo site oficial do clube, rapidamente levou vários meios a dar conta da notícia.Em comunicado , o clube veio pedir "humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos" pela "notícia infundada" da morte de Domingos Gomes, esclarecendo que "não corresponde à verdade".De acordo com o FC Porto, a informação foi avançada através de "fonte hospitalar" que se veio a revelar "falsa".