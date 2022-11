Bruno Fernandes estreia-se a marcar em Mundiais

É o quarto jogador luso a faturar no Qatar.

O médio Bruno Fernandes, a cumprir o seu segundo Mundial, estreou-se esta segunfaa marcar na competição, o inaugurar o marcador aos 54 minutos, no encontro com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022.

Em Lusail, o jogador do Manchester United fez um centro/remate da esquerda, Cristiano Ronaldo, em posição regular, saltou à bola e não lhe tocou, mas atrapalhou Sergio Rochet, com a bola a entrar.