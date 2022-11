Adepto entra em campo com bandeira LGBTQ+ e interrompe jogo de Portugal frente ao Uruguai

Um homem invadiu esta segunda-feira o campo durante o jogo entre Portugal e Uruguai, no Qatar.

O homem que segurava uma bandeira LGBT vestia também uma t-shirt azul que apelava ao respeito pelas mulheres iranianas e com a frase "Save Ukraine".

@GrantWahl @FelipeCar @TaylorTwellman Protestor made the field at the Portugal/Uruguay match in Lusail pic.twitter.com/XCuNwXeXjz