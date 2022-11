Diploma do Governo permite renegociar crédito à habitação sem limite de idade

O diploma do Governo que permite a renegociação do crédito à habitação em consequência do aumento das taxas de juro não fixa limites de idade para os mutuários. Segundo apurou o, esta interpretação não pretende ir contra as orientações do Banco de Portugal (que em 2018 emitiu uma recomendação no sentido dos prazos máximos dos créditos não ultrapassarem a idade de 70 anos dos beneficiários), mas não quer dizer que a idade dos mutuários seja um impedimento à renegociação dos créditos em caso de ameaça de incumprimento. Este entendimento é também suportado pela facto de, nos planos de ação PARI e PERSI, que têm por objetivo evitar o incumprimento bancário, a recomendação do regulador não se aplicar.Saiba a história completa no site do Correio da Manhã