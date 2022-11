Mulher escravizada em Espinho recebia salário de 50 euros por mês e até idas à casa de banho eram limitadas

Moçambicana queria dar uma vida melhor à família, mas acabou enganada: trabalhava 16 horas por dia e comia só uma vez.

Trabalhava 16 horas por dia e nunca tinha direito a folgas. Recebia 50 euros por mês e só podia fazer uma refeição diária. Até as idas à casa de banho eram limitadas. A mulher, de 29 anos, viveu um verdadeiro terror no último ano. Natural de Moçambique e mãe de dois filhos menores, foi trazida para Espinho por um casal que lhe prometeu um trabalho de sonho em que até podia estudar. Era tudo mentira. Os patrões já foram presos pela PJ do Porto.





