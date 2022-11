João de Carvalho está internado na neurologia do Hospital de Santa Maria

Filho de Ruy de Carvalho foi internado com quadro de desorientação e perdas de memória.

João de Carvalho, de 67 anos, está internado na Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Segundo o que o Correio da Manhã apurou, o ator foi encaminhado para a unidade hospitalar na noite de sábado com um quadro de desorientação mental, com perdas de memória e um discurso confuso.



