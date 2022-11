Benzema ainda pode regressar ao Qatar

Jogador francês não foi substituído pelo selecionador Didier Deschamps, logo continua teoricamente disponível.

Karim Benzema, segundo a imprensa francesa, pode ainda regressar ao Mundial do Qatar.O avançado do Real Madrid foi afastado da comitiva com uma lesão na coxa, ainda antes da estreia da seleção gaulesa.No entanto, o jogador francês não foi substituído pelo selecionador Didier Deschamps, logo continua teoricamente disponível.Caso consiga recuperar da lesão a bom ritmo, o atual Bola de Ouro pode ainda estar disponível para jogar neste Mundial.