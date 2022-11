Mulher de 58 anos morre após choque em contramão na A1

Uma mulher circulou dezenas de quilómetros em contramão na A1 na noite de domingo até colidir de frente contra um jipe entre os nós do Cartaxo e de Aveiras (Azambuja). A violência do embate deixou a condutora, de 58 anos, encarcerada. Quando foi retirada do carro já nada havia a fazer e o óbito foi declarado. O casal de idosos que seguia no jipe e foi surpreendido com um automóvel de frente a alta velocidade escapou com vida, apesar dos ferimentos graves sofridos. Ao que o Correio da Manhã apurou, os alertas de condutores em pânico começaram a cair no 112 às 22h25. Patrulhas da GNR foram acionadas para o local, mas foi impossível travar a condutora que seguia em contramão.Saiba mais no site do Correio da Manhã