Turquia indica que 12 milhões de toneladas de cereais saíram da Ucrânia

Acordo entre Kiev e Moscovo entrou em vigor a 1 de agosto.

Mais de 12 milhões de toneladas de cereais foram exportadas desde 1 de agosto, quando entrou em vigor o acordo com Kiev e Moscovo que desbloqueou os portos ucranianos do Mar Negro, divulgou, esta terça-feira, a Turquia.

De acordo com o Ministério da Defesa da Turquia, o acordo alcançado através da mediação das Nações Unidas e do Governo de Ancara permitiu a saída de um total de 501 navios com cereais a bordo.

"O número de embarcações que zarparam dos portos ucranianos chegou aos 501 (na segunda-feira). O volume enviado de grão (trigo, milho e cevada) superou 12 milhões de toneladas", indica-se num comunicado do Ministério da Defesa.

O acordo, cujo principal objetivo foi atenuar a crise alimentar causada pela invasão russa da Ucrânia mantém-se em vigor até março de 2023, depois dos contactos estabelecidos entre as partes no passado dia 17 de novembro.