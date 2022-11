Pugilista mexicano ameaça Lionel Messi

Saul ‘Canelo’ Álvarez, famoso pugilista mexicano, ameaçou Lionel Messi.Depois da vitória da Argentina com o México, Otamendi partilhou um vídeo no balneário da seleção albiceleste, onde parece ver-se Messi com os pés em cima de uma camisola do México.

O pugilista, quatro vezes campeão do Mundo em várias categorias de peso, não gostou e ameaçou o astro argentino. “Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola? É melhor ele rezar para que eu não o encontre”, disse ‘Canelo’ Álvarez no Twitter.