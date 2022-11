Jornal ‘Record’ celebra 73 anos

Diretor Bernardo Ribeiro apagou as velas e agradeceu à equipa.

O jornal desportivo ‘Record’, do grupo Cofina, festejou esta segunda-feira 73 anos de existência com uma festa na redação, onde não faltaram nem o bolo nem o champanhe. O diretor, Bernardo Ribeiro, apagou as velas e agradeceu à equipa, a quem diz dever-se o sucesso da publicação.