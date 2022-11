Inglaterra reforça meio-campo frente ao País de Gales

Selecionador garante que Kane, apesar das queixas, deve jogar.

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, prepara-se para reforçar o meio-campo no duelo desta terça-feira com o País de Gales, numa altura em que a seleção dos três leões só precisa de um empate para seguir em frente.