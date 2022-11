Elon Musk pede explicações a Tim Cook por fim da publicidade da Apple na Twitter

Depois da chegada de Musk a rede social perdeu boa parte das suas receitas publicitárias.

o multimilionário Elon Musk pediu esta segunda-feira explicações ao presidente executivo da Apple, Tim Cook, por esta empresa "ter cessado quase toda a publicidade na Twitter".

O magnata e proprietário da empresa da rede social começou na sua conta uma campanha de mensagem destinadas à Apple, nas quais afirma que "a Apple ameaçou congelar a Twitter da sua App Store (serviço de aplicações dos seus telefones), sem dar razões".

Sem ter recebido qualquer resposta de Tim Cook, avançou com outra em que acusa a Apple de "impôr uma taxa secreta de 30% em cada produto comprado através da sua App Store".

Em uma terceira mensagem sugere que a Apple "deveria publicar todos os atos de censura que fez e que prejudicam os seus utilizadores".

Mas, até ao momento, a aplicação da Twitter funciona com normalidade nos iPhones de Apple, comprovou a EFE.

A confirmar-se a saída da Apple dos anunciantes da Twitter, seria um novo golpe para a empresa da rede social que, depois da chegada de Musk, perdeu boa parte das suas receitas publicitárias. A cadeia de rádio pública NpR estima que metade dos principiais anunciantes saíram, os quais só neste ano gastaram 750 milhões de dólares.

Em causa está o temor dos anunciantes com o rumo incerto da Twitter em relação aos conteúdos, que se manifesta em decisões tão polémicas como a do restabelecimento da conta de Donald Trump, suspensa depois do ataque dos seus apoiantes ao Capitólio.