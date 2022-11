Morreu Bart, o "cãopanheiro" de Ana Guiomar e Diogo Valssassina

Ana Guiomar adotou Bart com o noivo, também ator, Diogo Valssassina há 14 anos.

"Choro ao mesmo tempo,com uma alegria imensa pela sorte de o ter tido! 14 anos de Bart, 14 anos de um amor e partilha que só tem quem tem estas coisas boas sabe", escreveu a atriz.





View this post on Instagram A post shared by Ana Guiomar (@anaguiomar.oficial)

View this post on Instagram A post shared by Diogo Valsassina (@diogovalsassina)

O cão de Ana Guiomar e Diogo Valsassina morreu esta terça-feira. Bart ficou famoso por participar com os donos nos anúncios da Vodafone. O anúncio foi feito pela atriz Ana Guiomar na sua conta de Instagram.Ana Guiomar adotou Bart com o noivo, também ator, Diogo Valssassina há 14 anos. O casal partilhou mensagens emotivas nas contas de Instagram, onde se despedem do "cãopanheiro".Diogo Valssassina refere que despedir-se de Bart "é a coisa mais difícil que já fiz na minha vida".