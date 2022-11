Modelo Tiago Danu morre esfaqueado durante confrontos entre grupos rivais em Setúbal

Modelo Tiago Danu morreu esfaqueado em Setúbal durante confrontos entre grupos rivais. O homicídio do jovem de 20 anos aconteceu durante a noite de domingo, num parque de estacionamento em Setúbal, onde o jovem estava com amigos.

Tiago foi esfaqueado até à morte quando tentava ajudar um amigo que estava a ser colocado na viatura do grupo rival.

Mas redes sociais multiplicam-se as mensagens de apoio e de pêsames à família do jovem modelo. A mãe de tiago também escreveu nas redes sociais para dizer que tem o coração partido e lamentar a morte do filho.A polícia judiciária de Setúbal está a investigar o caso e tenta localizar e deter os suspeitos do crime.