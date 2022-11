António Costa promove António Mendonça Mendes e muda equipa da Economia

Depois da demissão de Miguel Alves, Costa dá sinais de querer alguém a exercer a função de secretário de Estado Adjunto com estabilidade e experiência política no Governo.

Oito meses após a tomada de posse, António Costa fez esta terça-feira mais uma remodelação no Governo: o primeiro-ministro fez mudanças nos ministérios da Economia, a pedido do ministro da pasta António Costa e Silva, e das Finanças, na sequência de António Mendonça Mendes passar a ser o seu novo secretário de Estado Adjunto, deixando a pasta dos Assuntos Fiscais. Os novos secretários de Estado tomarão posse na próxima sexta-feira.