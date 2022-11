Contrato de Cristina Ferreira com a SIC chegava esta quarta-feira ao fim

Processo de rescisão unilateral começa definitivamente a ser julgado até abril e juíza quer que fique concluído rapidamente.

Caso tivesse cumprido até ao fim o contrato, Cristina Ferreira teria ficado na SIC, pelo menos, mais 866 dias. O cálculo é feito com base na data da rescisão de contrato da apresentadora com a estação de Paço de Arcos, a 17 de julho de 2020, e até esta quarta-feira, dia em que terminaria o acordo assinado no verão de 2018, quando Cristina decidiu deixar a TVI para rumar à SIC, onde assumiu a liderança das manhãs no início de 2019, contribuindo de forma decisiva para que o canal de Pinto Balsemão alcançasse o primeiro lugar das audiências em Portugal.





