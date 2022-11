Queixa de maus-tratos a crianças leva polícia a creche em Odivelas

Pais queixaram-se que os filhos tinham nódoas negras, mas que a creche alega terem sido provocadas por outras crianças ou devido a quedas.

A diretora e duas funcionárias da creche O Ruca, na Pontinha, Odivelas, foram identificadas pela PSP por suspeitas de maus-tratos físicos e verbais a crianças daquela instituição, após uma denúncia anónima. Sabe-se, agora, que o alerta foi feito por uma ex-funcionária, que apresentou fotografias e vídeos.

Nas imagens divulgadas pela TVI é possível ver crianças a dormirem na casa de banho, uma outra ensanguentada a chorar sem qualquer auxílio, e também se ouvem insultos racistas. O Correio da Manhã contactou a creche e um elemento do estabelecimento, que não quis ser identificado, nega as acusações de maus-tratos. “Há imensas acusações e nem sempre são verdade. A pessoa que fez queixa foi chamada à atenção por coisas que fazia aqui e, então, resolveu filmar como sendo os outros a fazer, mas foi ela que fez. Foi ela que arranjou isto”, afirma.



