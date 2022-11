PJ apanha milhões em carros e joias ligados a fraude fiscal

Esquema assentava numa cadeia de empresas que simulava a venda de telemóveis no quadro extracomunitário isentos de IVA.

À hora de fecho desta edição, ninguém sabia ainda muito bem o montante que foi apreendido. Só numa casa e em dinheiro vivo foram mais de dois milhões de euros. Há depois pelo menos 47 moradias e 50 carros topo de gama, que vão de Ferrari até Lamborghini. E 600 contas bancárias, todas elas com saldos milionários. Por sua vez, em joias o valor ainda está longe de estar quantificado. Desde relógios únicos e no valor de milhares de euros até outros adornos com preços igualmente astronómicos estão agora à guarda do processo coordenado pela Polícia Judiciária do Porto, mas que uniu três investigações.