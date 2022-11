Homem rouba ‘net’ ao vizinho para ver pornografia infantil em Águeda

Dono do contrato de internet chegou a ser constituído arguido pelos crimes em 2018.

Polícia Judiciária entrou-lhe pela casa adentro para cumprir um mandado de busca a 10 de julho de 2018. Indicavam que naquela morada tinham sido cometidos vários crimes de pornografia de menores. Foram verificados computadores e telemóveis de todos os elementos que viviam na casa, em Águeda - um casal com dois filhos menores -, mas nada de ilícito foi identificado. O dono do contrato de Internet negou tudo, mas chegou a ser constituído arguido.

Veio a saber-se que foi o vizinho do apartamento de baixo que se apoderou da palavra-passe do seu serviço wi-fi e cometeu os crimes. Este arguido foi condenado em 2020 a uma pena de prisão suspensa, de três anos e um mês, por pornografia de menores agravada. Mais recentemente, o Tribunal Cível de Águeda condenou-o a pagar ao vizinho que se viu envolvido no esquema sem ter culpa 10 mil € de indemnização. Porém, agora, após recurso do arguido, o Tribunal da Relação do Porto reduziu o valor para 8 mil €.





