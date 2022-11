Paulo Bento ataca árbitro do jogo da Coreia do Sul frente ao Gana

Treinador português não vai estar no banco na partida frente a Portugal e critica “falta de bom senso” do inglês Anthony Taylor.

Quero pedir desculpa aos meus jogadores. Por mais razão que tenha, a reação não foi boa. Normalmente julgo ser uma pessoa de bom senso e creio que faltou bom senso ao senhor que veio da Premier League. Faltou-lhe respeito por um esforço tremendo que fizemos”, disse Paulo Bento sobre a decisão do árbitro Anthony Taylor de terminar a partida antes de um canto a favor da Coreia do Sul (perdeu 2-3 com o Gana), razão dos protestos que levaram à sua expulsão.