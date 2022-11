Rúben Amorim com melhor salário e prémios no Sporting até 2026

Rúben Amorim renovou esta terça-feira o contrato com o Sporting até 2026, registando uma melhoria substancial no salário e nos prémios, apurou o Correio da Manhã.





A renovação do treinador acaba com a especulação sobre desentendimentos entre ele, o presidente, Frederico Varandas, e o diretor-desportivo, Hugo Viana. O técnico vai ver o seu vencimento melhorado em várias centenas de milhares de euros. Antes ganhava 2,5 milhões de euros brutos/ano. Além do salário, também os prémios estipulados para o título nacional, a presença na fase de grupos da Champions e a conquista das Taças de Portugal e da Liga também foram alvo de revisão. A cláusula de rescisão para Inglaterra sobe dos 10 para os 30 milhões de euros.

