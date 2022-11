Avaliação bancária para compra de casa recua

Maior subida foi na Madeira (2,2%) e a única descida foi no Norte (-0,2%).

A avaliação bancária das casas recuou em outubro para 1420 euros/m2, ou seja, nove euros abaixo do mês de setembro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). A maior subida foi na Madeira (2,2%) e a única descida foi no Norte (-0,2%).Já em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 13,5%, registando-se a variação mais intensa no Algarve (18,8%) e a menor no Norte (10,7%).Saiba mais no site do Correio da Manhã