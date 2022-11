Orçamento da Câmara Muncipal de Lisboa aprovado na quarta-feira

PS contra aplicação de isenção de IMT a jovens até aos 35 anos para aquisição de habitação própria.

O PS propõe a criação de um subsídio de arrendamento jovem com a mesma dotação orçamental prevista para a medida de isenção de IMT, ou seja, 4,5 milhões de euros para 2023, permitindo conceder “um apoio que pode ir até 450 euros por mês aos jovens que arrendem casas em Lisboa”. A medida do PS é alternativa à proposta do executivo de Carlos Moedas, que pretende aplicar uma isenção de IMT a jovens até aos 35 anos para aquisição de habitação própria.

Os socialistas vão votar esta quarta-feira contra esta proposta, com o argumento de que “a isenção de IMT é a política errada para um problema real: a dificuldade em encontrar casas a preços acessíveis em Lisboa”. Apesar de não viabilizar todas as medidas, o PS vai abster-se e deixar passar o orçamento de 1305 milhões de euros.



Saiba mais no site do Correio da Manhã.