Ronaldo não iguala recorde de Eusébio por um cabelo

Num primeiro instante, a FIFA demorou pouco tempo a decidir-se. Começou por atribuir o primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai a Cristiano Ronaldo, mas depois alterou a informação e passou a constar Bruno Fernandes como o autor da proeza. Nesse instante, CR7 deixava de igualar o registo de Eusébio de golos pela seleção nacional nas fases finais de Campeonatos do Mundo (9) e via esfumar-se mais um recorde que parecia estar a ‘persegui-lo’…





O assunto assumiu maior destaque porque Cristiano Ronaldo afiançou, no final da partida com o Uruguai, que o primeiro golo lhe pertencia. O sempre presente Piers Morgan (que fez a polémica entrevista a CR7 antes do Mundial) divulgou ao Mundo, via Twitter, que Ronaldo lhe garantira isso mesmo, ainda na segunda-feira. Bruno Fernandes, diplomático, afirmou que festejou convencido de que o golo fora de Cristiano. E, talvez não por acaso, no seio da comitiva da FPF este é classificado como um "não assunto", apurou o