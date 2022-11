Maior cidade do sul da China volta a ser palco de confrontos violentos

Manifestantes a arremessaram garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança.

Cantão, a maior cidade do sul da China, voltou, esta quarta-feira, a registar confrontos violentos entre manifestantes e agentes da polícia, depois de um fim de semana marcado por manifestações em todo o país contra a estratégia 'zero covid'.

Os vídeos mostram manifestantes a arremessar garrafas de vidro e barras metálicas contra as forças de segurança, que surgem a marchar em fileiras, protegidos por escudos antimotim transparentes.

As cenas foram registadas no distrito de Haizhu, que foi alvo nas últimas semanas de confrontos violentos entre grupos de trabalhadores migrantes, oriundos de zonas rurais pobres, e as forças de segurança. O distrito está sob um bloqueio altamente restritivo há várias semanas, no âmbito da estratégia de 'zero casos' de covid-19 vigente na China.