Morreu ex-Presidente chinês Jiang Zemin

O antigo Presidente da China, Jiang Zemin, morreu esta quinta-feira aos 96 anos, avança a imprensa estatal chinesa, ciatda pela Reuters.Segundo a agência noticiosa oficial da Xinhua, o ex-chefe de Estado morreu vítima de uma leucemia.O ex-presidente chinês Jiang Zemin, liderou a China após os protestos pró-democracia de Tiananmen, em 1989, até ao início da década de 2000. Ziang ascendeu ao poder um dia depois de tanques do exército terem posto fim ao movimento da Praça Tiananmen, na noite de 03 para 04 de junho de 1989, e acompanhou a transformação do país mais populoso do mundo numa potência mundial.