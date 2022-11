Via Verde "rejeita categoricamente" as acusações de burla com identificadores

Clientes fizeram chegar dezenas de reclamações ao Portal de Queixa em novembro.

A Via Verde está a ser acusada de enganar vários consumidores por praticar um alegado esquema que envolve identificadores, avançou o Diário de Notícias esta terça-feira. Os clientes denunciam a empresa de "burla", "pressão", "esquema", e "manobra de fidelização".Os consumidores fizeram chegar dezenas de reclamações ao Portal de Queixa em novembro, um aumento de 50% face ao mês anterior, e alegam que a empresa envia uma comunicação aos clientes que informa acerca do registo de falhas no identificador do aderente, pedindo que o consumidor o substitua. Ainda que os aparelhos estejam a funcionar corretamente, as solicitações de substituição surgem via e-mail.De acordo com o que os lesados fizeram saber junto do DN, a empresa "está a agir de má fé" e a enganar os clientes. É "uma estratégia para o cliente aderir a uma nova modalidade de pagamento mensal ou anual sobre o equipamento", dizem.Em resposta às acusações feitas pelos consumidores no Portal da Queixa, a empresa afirma aoque "rejeita categoricamente qualquer acusação de burla, incompatível com os valores e a prática da marca", fizem em comunicado.A empresa acrescenta ainda que "tem sempre como objetivo garantir o melhor serviço aos seus clientes" e explica que "sempre que um cliente passa numa portagem e a transação falha, a Via Verde comunica diretamente com o cliente a dar conta de um eventual problema".Em relação aos problemas com os identificadores, a "Via Verde apenas contacta o cliente quando aparece uma luz amarela na passagem da portagem, indiciando um potencial problema", informa."Se o problema for confirmado, o cliente pode subscrever um plano Via Verde ou, se assim preferir, comprar um identificador novo. A decisão final é sempre do cliente", garantem.