Cantor norte-americano morre horas depois de se casar

Viúva do artista partilhou uma publicação em homenagem ao marido.

O cantor de música country norte-americano Jake Flint, morreu este sábado, horas após se ter casado. Até ao momento não foram reveladas as causas da morte.



Segundo o canal televisivo norte-americano Fox News, Flint, de 37 anos, natural de Oklahoma, nos EUA, casou com Brenda Flint mas acabou por perder a vida horas depois da cerimónia.





We Are Tulsa Music Awards, festival de música e talentos, em 2018.





Esta terça-feira, a viúva do cantor partilhou uma publicação, na página de Facebook, em homenagem ao marido: "Era suposto estarmos a ver as fotografias do nosso casamento. Mas, em vez disso, estou a escolher a roupa que vou usar no funeral do meu marido", escreveu. "Não era suposto sentir toda esta dor. O meu coração está partido. Eu só precisava de tê-lo de volta. Não sei como vou conseguir aguentar, preciso dele aqui".Brenda partilhou ainda um vídeo, onde o casal aparecia a dançar, durante uma sessão fotográfica, no dia do casamento.Segundo a Fox News, Flint lançou quatro álbuns durante a carreira de músico, que começou em 2016 com o tema "I'm not OK". Recebeu o prémio de artista do ano pelo