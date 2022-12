Pais de bebé não autorizam operação urgente se sangue usado for de dador vacinado

Os pais de um bebé de quatro meses não autorizam que o mesmo seja submetido a uma cirurgia cardíaca urgente se o sangue usado na transfusão for de um dador que tenha sido vacinado. O serviço de saúde da Nova Zelândia já apresentou, em tribunal, uma ação judicial sobre a tutela do bebé.Segundo o jornal britânico The Guardian, os pais do bebé falaram sobre o estado de saúde do filho, e as preferências médicas do casal, numa entrevista feita por um ativista anti-vacinas.

Na entrevista os pais revelaram que o bebé sofre de estenose grave da válvula pulmonar e que precisa de cirurgia "urgentemente", mas que estão "extremamente preocupados com o sangue que [os médicos] vão usar"."Não queremos sangue manchado pela vacinação", disse o pai. "É o fim do acordo. De resto estamos bem com qualquer outra coisa que estes médicos queiram fazer".As vacinas para prevenir a doença grave e a morte por Covid-19 foram consideradas seguras e eficazes e milhões de pessoas em todo o mundo foram vacinadas, refere o jornal.Fonte do NZ Blood, responsável pelos serviços de tratamento de sangue na Nova Zelândia, disse ao Guardian que "todo o sangue doado é filtrado, durante o processo, e que as quantidades de vestígios da vacina da Covid-19, que ainda possam estar presentes, não apresentam qualquer risco para os receptores"."Não separamos ou rotulamos o sangue com base no estatuto de vacinação Covid-19 de um doador", e acrescentou que não há provas de que a vacinação anterior afete a qualidade do sangue para transfusão.Esta quarta-feira, os pais do bebé e os representantes do serviço de saúde apresentaram-se em tribunal para agendar data para uma audiência urgente, enquanto um grupo de cem manifestantes anti-vacinas se reuniram no exterior do edifício.