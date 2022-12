Cristiano Ronaldo tem proposta da Arábia Saudita para receber 200 milhões por época

Jogador português está perto de fechar contrato com o clube saudita por duas épocas e meia.

Com o futuro ainda incerto, foram anunciados esta quarta-feira os valores que podem convencer Cristiano Ronaldo a assinar pelo clube Al Nassr, da Arábia Saudita.

Segundo o jornal desportivo espanhol Marca, o jogador português está perto de fechar contrato com o clube saudita por duas épocas e meia e vai auferir cerca de 200 milhões de euros por cada uma, incluindo acordos salariais e de publicidade.

Ronaldo está sem clube após um conflito com os diretores e gerente do Manchester United e, segundo o jornal espanhol, não existem proposta aliciantes para o jogador continuar na elite europeia, logo, a proposta da Arábia Saudita pode ser a opção a tomar.

O Al Nassr é treinado pelo francês Rudi Garcia e o plantel inclui jogadores muito conhecidos pelos portugueses como Talisca e Aboubakar. A equipa de Riade procura recuperar o domínio no futebol nas competições domésticas e também colocar-se no mapa deste desporto a nível mundial, com a presença de Cristiano Ronaldo. Os jogos em casa são disputados no estádio Mrsool Park, com capacidade para 25 mil espetadores.