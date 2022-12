Funeral de militar que morreu no mar na Póvoa de Varzim realiza-se este sábado

Ani Dabó morreu na passada sexta-feira, dia 25 de novembro, quando tentou salvar duas amigas que tinham sido arrastadas por uma onda.

O funeral da militar que morreu no mar na Póvoa de Varzim, Ani Dabó, vai realizar-se este sábado, dia três de dezembro, na Amadora.O corpo da jovem vai ser velado a partir de sexta-feira, dia dois. A jovem vai ser sepultada no cemitério da Amadora, de onde era natural.Ani Dabó morreu na passada sexta-feira, dia 25 de novembro, quando tentou salvar duas amigas que tinham sido arrastadas por uma onda. A militar acabou por ser também arrastada e não sobreviveu. O cadáver foi encontrado a cerca de 500 metros a Sul do local de onde desaparecera.