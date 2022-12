"Jesus disse-me para fazê-lo": Mulher tenta abrir porta de avião durante o voo

12 mil metros de altura

Uma passageira da companhia aérea norte-americana Southwest Airlines tentou abrir a porta do avião, durante o voo, e mordeu um outro passageiro na coxa. A mulher justificou o incidente, que ocorreu este sábado: "Jesus disse-me para fazê-lo".O voo da Southwest, que ia de Houston para Columbus, nos EUA, foi forçado a fazer uma aterragem de emergência no AeroportoBill e Hillary Clinton, no estado norte-americano do Arkansas.Segundo a queixa apresentada em tribunal, tudo começou quando Elom Agbegninou, de 34 anos, se dirigiu para a parte traseira do avião e fitou a porta de saída. Uma das hospedeira de bordo pedir à mulher para usar a casa de banho, se quisesse, ou, se não, para voltar ao lugar. Foi então que a mulher forçou a passagem e puxou a pega da porta de saída, enquanto o avião estavaAgbegninou ficou frustrada pelo facto das hospedeiras a terem impedido de abrir a porta, quando um outro passageiro interveio, a mulher mordeu-o na coxa e recusou-se largá-lo. Foi preciso forçar o maxilar da mulher para travar o ataque, refere o jornal britânico Daily Mail.O passageiro atacado ficou em estado de choque e foi transportado para o hospital e medicado com antibióticos.Em tribunal, a mulher alegou que já não viajava de avião há algum tempo e que foi a primeira vez que o fez sem o marido, o que a deixou "muito ansiosa", mas que, "numa situação não teria feito o que fez".