Rapper terá de pagar uma pensão de cerca de 195 mil euros à ex-mulher.

Kim Kardashian e Kanye West estão oficialmente divorciados depois de uma vida de oito anos em conjunto. Conforme foi estipulado pelo tribunal, esta terça-feira, o empresário terá que pagar uma pensão alimentícia de aproximadamente 195 mil euros mensais à socialite relativa aos filhos. A ambos foi concedido o acesso igual às crianças, reporta o jornal The Independent.

A socialite pediu o divórcio em fevereiro de 2021 ao rapper e prosseguiu com o processo em março deste ano. Depois do fim da relação se ter tornado público, Kanye começou a expor mais informação sobre a vida privada de Kim, chegando mesmo a alegar que a celebridade o estava a impedir de ver e estar livremente com os filhos.

Os famosos começaram o relacionamento em 2012 e tiveram a primeira filha, North, em 2013. Kim Kardashian e Kanye West casaram-se a 24 de maio de 2014, em Florença, Itália. Estiveram oito anos juntos e durante este período tiveram quatro filhos - (North- 9 anos, Saint- 6 anos, Chicago- 4 anos, Psalm-3 anos).



Os problemas relacionados com as propriedades e a separação de bens continuam sob análise. O tribunal marcou para dia 14 de dezembro a avaliação, revela o diário britânico.