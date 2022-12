Militares da GNR ouvidos em tribunal no julgamento de perito e de advogada de Rosa Grilo

João de Sousa, ex-inspetor da Polícia Judiciária e agora consultor forense, e Tânia Reis, advogada que representou Rosa Grilo no caso de homicídio do marido, Luís Grilo, sobre a prova plantada durante a investigação decorreu esta quarta-feira e durante a sessão foram ouvidos três militares da GNR.Os oficiais disseram em tribunal que quando subiram ao quarto e casa de banho encontraram novas provas fragmentos de bala na banheira e numa gaveta da cómoda e de um guarda-jóias. A Polícia Judiciária garante que as provas não estavam lá e acreditam que tenham sido colocados mais tarde

Tânia Reis e João de Sousa estão acusados do crime de favorecimento pessoal que pode ser punido com até três anos de prisão, por serem suspeitos de plantar provas.A próxima sessão vai decorrer dia 20 de dezembro e serão ouvidas novas testemunhas.