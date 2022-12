Mentiras e traições: Namoro de António Pedro Cerdeira e Daniela Ruah durou apenas 10 meses

António Pedro Cerdeira, de 52 anos, foi acusado de violência doméstica pela ex-companheira, Susana da Silva. O ator tem uma grande lista grande de ex-namoradas famosas, mas foi a relação com Susana da Silva que acabou com uma queixa em tribunal.

A relação com a atriz Daniela Ruah também deu que falar, visto que apenas durou 10 meses. "Lembro-me de a achar [a Daniela], sobretudo, muito segura. E não fui o único. A segurança e a telegenia da Daniela tiveram reconhecimento unânime", Cerdeira conta, numa entrevista de 2009, que conheceu Ruah durante um casting para a novela 'Jardins Proibidos', da TVI.

O final da relação com a atriz ficou marcado por rumores de traição de António Pedro Cerdeira, que o ator desmentiu. Segundo se noticiou na altura, o motivo da separação terá sido um envolvimento de Cerdeira com a atriz Joana Duarte.Ainda durante o namoro dos atores, noticiou-se um suposto pedido de casamento que Daniela acabou por desmentir.Antes da atual namorada, já Rita Guerra tinha referido que o ator era "ciumento e possessivo".Apesar de o processo ainda se encontrar em fase instrutória, o António Pedro diz ser ele a vítima e acusa a ex-companheira Susana da Silva de violência psicológica, de ter vários problemas de adicção e de ser "alguém que me quer destruir de forma gratuita e que não está bem da cabeça". Apesar de o processo ser agora público, a primeira queixa foi em 2020, numa altura em que o ex-casal estava separado.