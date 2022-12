Morreu Christine McVie, membro dos Fleetwood Mac

Christine McVie, da banda Fleetwood Mac, morreu aos 79 anos de idade. A notícia foi avançada pela família no Facebook."Em nome da família de Christine McVie, é com um coração pesado que vos informamos da morte de Christin", disseram.

"Ela faleceu pacificamente no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de Novembro de 2022, na sequência de uma curta doença. Estava na companhia da sua família".

"Pedimos amavelmente que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso e gostaríamos que todos guardassem Christine nos seus corações e recordassem a vida de um incrível ser humano, e de um músico venerado que era amado universalmente. RIP Christine McVie".A banda de rock britânico-americana, fundada em Londres em 1967, vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, tornando-os num dos grupos de maior sucesso de sempre.As suas canções mais conhecidas incluem Dreams, Go Your Own Way e Everywhere.Apesar da sua tumultuosa história, Fleetwood Mac tornou-se uma das bandas de rock mais conhecidas dos anos 70 e 80, incluindo Mick Fleetwood, Christine e John McVie, assim como Lindsey Buckingham e Stevie Nicks.Rumours, lançado em 1977, tornou-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos e incluiu êxitos como Second Hand News e You Make Loving Fun.Para além de várias faixas multiplatinas, o disco vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo.A morte de McVie ocorre dois anos após a morte do co-fundador da Fleetwood Mac, Peter Green, aos 73 anos de idade.